Казахстанскому журналисту Мамаю продлили арест до 10 июля

Срок ареста главному редактору газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболату Мамая вчера был продлен еще на один месяц – до 10 июля. По словам его жены Инги Иманбай, свое решение суд в Алматы мотивировал тем, что приговор по делу бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова еще не вступил в законную силу, а потому дело журналиста пока не может быть рассмотрено, сообщает прессозащитная организация «Адил соз».

На заседание суда вчера также пришел отец Жанболата Мамая, недавно госпитализированный в принудительном состоянии и находящийся на лечении в стационаре.

В суд пришли сторонники арестованного журналиста, среди которых прессозащитники, правозащитники, гражданские активисты и представители СМИ. После того, как их не впустили в здание, они стали скандировать перед зданием суда призывы освободить Жанболата Мамая. О вчерашнем решении суда продлить его арест на месяц стало известно спустя несколько часов после окончания судебного заседания.

Оппозиционный журналист Жанболат Мамай находится под арестом с 10 февраля по обвинению в отмывании через редакцию газеты денежных средств, якобы незаконно выведенных из БТА Банка находящимся ныне в изгнании за рубежом банкиром и оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. Оба эти обвинения отвергают, называя их политически мотированными.