МИД РТ вернет подвергшуюся пыткам в Саудовской Аравии гражданку

Подвергшаяся пыткам и избиению в Саудовской Аравии гражданка Таджикистана Шамсия Асаналишоева находится в Посольстве Таджикистана в Эр-Рияде. Об этом «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) сообщила Асаналишоева.

46-летняя Шамсия Асаналишоева выразила благодарность сотрудникам посольства. По ее словам, в ближайшее время она покинет территорию Саудовской Аравии, но точная дата пока неизвестна. «Я счастлива, что могу вернуться домой», – сказала она.

Ранее представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Таджикистане заявило о готовности способствовать возвращению женщины домой.

Гражданка Таджикистана, бывшая журналистка Бадахшанского ТВ Шамсия Асаналишоева сообщила, что подверглась пыткам и избиению в доме работодателей в Саудовской Аравии и за несколько месяцев работы на одной из вилл «прошла все круги ада». Женщина утверждает, что ее пытали электрошокером, следы от которого остались на лице и шее.

По неофициальным данным МOM, около 200 таджикских женщин в возрасте от 18 до 30 лет работают прислугой в арабских странах.