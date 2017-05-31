На рынках Узбекистана подорожали автомашины GM Uzbekistan

В Узбекистане автомашины GM Uzbekistan подорожали на 20 процентов после того, как было принято решение о реализации их в национальной валюте. Об этом «Озодлику» сообщил представитель компании GM Uzbekistan.

Представитель компании GM Uzbekistan сообщил «Озодлику» о том, что с 1 июня во всех автосалонах продажа машин будет осуществляться в национальной валюте – сумах. Такое решение принято после постановления президента.

Вместе с тем, он сообщил, что у него нет информации о том, насколько последнее решение повлияло на цены автомашин. «Информации о том, какой будет стоимость автомобилей после 1 июня, у меня нет. Но я могу сказать, что проходит инвентаризация остатков авто», – сказал он.

Стало известно, что после того, как продажа автомашин в автосалонах была временно приостановлена, на авторынке в среднем на 20 процентов выросли цены на автомашины GM Uzbekistan. Как сказал один из торговцев автомашинами в Ташкенте, некоторые считают, что после 1 июня цены на автомашины вырастут, поэтому не продают свои авто. «В этой связи те, кто сейчас продает автомашины, подняли цены на 20-30 процентов», – сказал он «Озодлику».

Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзияева, с 1 июня 2017 года весь модельный ряд GM Uzbekistan будет реализовываться на внутреннем рынке только в национальной валюте.