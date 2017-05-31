В прошлом году 175 кыргызстанцев были вызволены из рабства
В 2016 году были освобождены 175 кыргызстанцев, находящихся в рабстве за рубежом. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщил заместитель главы Госслужбы миграции КР Алмаз Асанбаев.
По его словам, граждане КР были найдены по информации их родственников и оперативным данным, и вывезены на родину из России, Турции, Казахстана, ОАЭ.
По словам заместителя главы ведомства, среди жертв торговли людьми мужчины, как правило, подвергались трудовому рабству, а женщины – сексуальному.
Из 175 граждан только 10 обратились в правоохранительные органы с заявлением. Многие из тех, кто отказывался писать заявление, были освобождены из сексуального рабства.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое