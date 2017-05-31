В этом году узбекские власти не стали запрещать кафе и ресторанам организовывать ифтары для мусульман

Кафе и рестораны в Ташкенте принимают заказы на проведение ифтаров в неограниченном количестве. Источники «Озодлика» сообщают о том, что в этом году власти Узбекистана не стали запрещать пунктам общественного питания организовывать в священный для мусульман месяц Рамадан сухуру и ифтары – завтраки и ужины для соблюдающих пост. Однако Духовное управление мусульман Узбекистана рекомендует постящимся проводить церемонии разговения в своих домах, а не в общественных местах.

Предрассветная трапеза в пунктах общественного питания

По словам постящегося собеседника из Ташкента по имени Тошбек, в этом году столичные пункты общественного питания предлагают мусульманам различные услуги:

– В этом году месяц Рамадан проходит в Ташкенте иначе, чем в предыдущие годы. К примеру, в предыдущие годы в столице не было пунктов общественного питания, которые готовили бы сухуру (предрассветную трапезу – Ред.) для постящихся. Раньше такие заведения закрывались в 11 часов ночи. Сейчас же постящийся мусульманин может даже ночью купить в таких заведениях плов или любое другое блюдо, – говорит собеседник.

Кафе и рестораны принимают заказы на проведение ифтаров

По словам Тошбека, в этом году кафе и рестораны в Ташкенте начали принимать заказы на проведение ифтаров (ужинов для соблюдающих пост – Ред.):

– Столичные кафе и рестораны принимают заказы на проведение ифтаров. В прошлом году это было полностью запрещено. У нас появились бонусные ифтар-меню. В эти бонусы включены бесплатная вода, финики, виноград или арбуз, – говорит Тошбек.

Репортер «Озодлика» связался по телефону с несколькими кафе, которые работают в Ташкенте. Сотрудники этих заведений заявили ему, что готовы принять заказы на проведение ифтаров в неограниченном количестве:

– Мы можем принять заказ на обслуживание коллективного ифтара с участием до 100 человек. Меню ифтара включает первое и второе блюда, – сказал нашему репортеру администратор одного из кафе в Сергелийском районе Ташкента.

Детей до сих пор не пускают в мечети

Мусульмане из Ташкента рассказали репортеру «Озодлика», что и в этом году власти запретили детям посещать пятничные и таравих-намазы (желательная молитва, совершаемая в течение месяца Рамадан после обязательного ночного намаза – Ред.):

– В этом вопросе не произошло никаких положительных изменений. Детей до сих пор не пускают в мечети. Как и раньше при входе в мечети стоят специальные «караульщики», которые возвращают их обратно, – сказал собеседник из Ташкента.

Также он добавил, что власти и в этом году запретили мусульманам проводить ифтары (вечернее разговение) в мечетях.

В разговоре с нашим репортером заместитель председателя Духовного управления мусульман Узбекистана шейх Абдулазиз Мансур сказал, что постящимся следует проводить ифтары в своих домах, а не в кафе и ресторанах:

– Организация ифтаров в кафе и ресторанах приводит к некоторым трудностям. Во-первых, сейчас у людей много машин, которые создают пробки. После ифтара постящимся будет трудно доехать до мечетей. Во-вторых, среди постящихся очень много людей, которые придерживаются диеты. Чтобы не обидеть пригласившего на ифтар, человек может съесть во время ифтара недеетическое блюдо и почуствовать себя плохо. Поэтому мы рекомендуем мусульманам проводить ифтары у себя дома. Проведение ифтаров в мечетях – это лишнее. Мечети построены не для проведения коллективных трапез, а для совершения молитв, – сказал шейх Абдулазиз Мансур.

Мусульмане составляют более 90 процентов от общего числа населения Узбекистана. Большинство узбекистанцев ежегодно соблюдают священный пост в месяц Рамадан. В предыдущие годы власти запрещали владельцам ресторанов и кафе устраивать ифтары для постящихся мусульман.