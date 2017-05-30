В Ангрене снесли памятник советскому руководителю Узбекистана Юлдашу Ахунбабаеву

Тихая зачистка памятников советского периода, как выяснилось, продолжается и при новом президенте Мирзияеве. Как нам стало известно, около двух месяцев назад в Ангрене был снесен памятник Юлдашу Ахунбабаеву, одному из первых руководителей Узбекской ССР, которую он возглавлял в течение 18 лет.

Будущий руководитель будущего государства родился в 1885 году в уйгурской семье в Маргиланском уезде Ферганской области. Был батраком, сельхозрабочим. Участвовал в восстании 1916 года, затем в гражданской войне на стороне красных, боролся с басмачами.

В феврале 1925 года, будучи делегатом от Маргилана на I учредительном съезде Компартии УзССР, был избран членом ЦК и Бюро ЦК КП Узбекистана. В том же году стал Председателем Президиума ЦИК Узбекистана, а в 1938-м – председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. Обе эти должности он занимал вплоть до своей смерти в 1943 году.

После распада СССР, на волне тихого отторжения наследия советской власти (тихого – потому что во главе страны стояли все те же коммунисты и комсомольцы во главе с Исламом Каримовым) памятник Ахунбабаеву в Ташкенте был разрушен, а мемориальный музей его имени закрыт. А в 2010 году Ахунбабаевский район Ферганской области был переименован в Куштепинский.

Ангренский памятник Юлдашу Ахунбабаеву был установлен несколько десятилетий назад в центре одноименного парка, ныне пребывающего в крайне запущенном состоянии – его дорожки проваливаются, ступеньки рассыпаются в мелкую крошку, а целых скамеек в нем не осталось. Основные его посетители – пастыри мелкого и крупного рогатого скота.

Решение о сносе этого памятника вполне вписывается в ряд предыдущих негласных директив республиканских властей, спущенных руководителю администрации Ангрена Ибрагимжону Рахманову.

Два года назад по его указанию был снесен обелиск и памятник воинам-ангренцам, погибшим в боях с нацистами, и заменен композицией в виде огромной коробочки хлопка с аистиным гнездом сверху. А в Красногорске, хоть и отстоящем от Ангрена на несколько десятков километров, но в административном отношении являющемся его частью, по его же распоряжению в 2014 году была уничтожена стела в честь Героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Полетаева.

Одновременно с этим в Ангрене увеличивается количество изображений покойного Ислама Каримова, при котором этот город, собственно, и пришел в состояние упадка.

Одно из них вывесили на фасаде школы №6 буквально за несколько дней до его смерти, ради чего уничтожили красивый рельеф в виде человека, рвущегося к звездам. Другое, во всю стену четырехэтажного дома, минувшей осенью появилось возле того места, где ранее стоял памятник солдатам-ангренцам.

Материал интернет-издания AsiaTerra