В Казахстане начали серийный выпуск узбекской Ravon Nexia R3

Выпуск седана Ravon Nexia R3 будет осуществляться на существующих мощностях производственной площадки «СарыаркаАвтоПром», сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу казахстанской компании.

Следующим этапом сотрудничества станет возможное расширение линейки производимых автомобилей.



Компания «УЗАВТО АЗИЯ» – официальный дистрибьютор Ravon в Республике Казахстан – будет осуществлять реализацию выпускаемых автомобилей через уже имеющуюся дилерскую сеть, в том числе и автоцентры AllurAuto. Ранее GM Uzbekistan и «СарыаркаАвтоПром» сообщали о переходе к завершающей стадии реализации проекта в рамках проведения казахско-узбекского бизнес-форума.



«Согласно заключению аудитов, которые проводили специалисты головной компании General Motors Korea на «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанае, производственная площадка подтвердила соответствие всем требуемым стандартам качества. Таким образом, партнерские отношения между узбекистанским и казахстанским автопроизводителями вышли на новый уровень», – отмечается в сообщении.



На сегодняшний день в сегменте автомобилей бюджетного класса Ravon Nexia R3 является самым привлекательным для потребителя, учитывая соотношение цена-качество. А за счет начала локального производства в Казахстане этот автомобиль будет доступен по программе льготного кредитования.



По итогам четырех месяцев 2017 года Ravon Nexia R3 занимает лидирующие позиции в рейтинге наиболее востребованных казахстанцами легковых автомобилей.