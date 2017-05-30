В Казахстане растет число осужденных по обвинениям в экстремизме и терроризме, говорится в исследовании по вопросам радикализации заключенных, подготовленном организацией «Международная тюремная реформа» (PRI) в Центральной Азии. Если в 2014 году по экстремистским и террористическим статьям в Казахстане было осуждено 154 человека, то в 2016 году – 554, отмечается в исследовании, представленном сегодня в Астане. 327 человек из 554 осужденных в прошлом году обвинялись в «экстремизме».

– Подавляющее большинство экстремистов – это безработные, практически нет чиновников, деятелей искусства, предпринимателей; [их] единицы. Это говорит о том, что социальная политика государства нуждается в развитии, в совершенстве, в ее эффективности, – говорит Марат Когамов, председатель общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел.

В рамках исследования PRI в тюрьмах было опрошено порядка 200 заключенных и «контактеров», которые общаются с осужденными по обвинениям в терроризме и экстремизме. По словам регионального директора «Международной тюремной реформы» (PRI) в Центральной Азии Азамата Шамбилова, на данный момент в тюрьмах Казахстана находится более трех с половиной тысяч верующих, в том числе 763 последователей так называемого салафизма и более 90 человек остаются на радикальных позициях.

– Это означает, что 90, может около ста человек, даже не пытаются измерить свое мировоззрение. Но очень сложно оценивать, сколько людей было реабилитировано, отказались от каких помыслов, либо идеологии, потому что нет четкого индикатора оценки, нет классификатора рисков, нет индикатора последующих ситуаций, как может происходить, – говорит Азамат Шамбилов.

По его словам, все государственные программы по предотвращению радикализма в Казахстане показали свою неэффективность, так как они были с уклоном только на теологическую либо религиозную работу, и не предусматривали оказание психологической поддержки.

В исследовании PRI говорится, что в Казахстане сохраняется высокая потребность в квалифицированном и опытном духовенстве, способном противостоять дальнейшему распространению в обществе радикальных религиозных идей. PRI предлагает в качестве варианта решения проблемы введение специальных тюремных имамов по примеру Нидерландов.