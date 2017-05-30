Москва обещает ответить на выдворение дипломатов из Молдовы

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин пообещал «жесткий» ответ Кишиневу после того, как Молдова вынесла решение о выдворении пяти российских дипломатов.

«Ответ, конечно, последует, он будет достаточно жестким», – сказал Карасин 29 мая, после того как Кишинев объявил российских дипломатов «персонами нон грата» и предоставил им 72 часа, чтобы покинуть страну.

«Это грубая провокация, удар по тем силам в Молдавии во главе с президентом Игорем Додоном, которые реально выступают за нормализацию и оздоровление двусторонних отношений с Россией», – заявил Карасин в комментарии российским информационным агентствам в Москве.

Дипломатический скандал происходит на фоне напряженности между пророссийским президентом Додоном, который был избран в конце прошлого года, и прозападным правительством, возникшей из-за утверждений о том, что бывший молдавский парламентарий передал государственные секреты сотруднику российского посольства. Бывший депутат Молдовы Юрий Болбочан был арестован в марте и обвинен в государственной измене после публикации видеоролика о его встрече с военным атташе российского посольства Александром Грудиным.