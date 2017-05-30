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Москва обещает ответить на выдворение дипломатов из Молдовы

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин пообещал «жесткий» ответ Кишиневу после того, как Молдова вынесла решение о выдворении пяти российских дипломатов.

«Ответ, конечно, последует, он будет достаточно жестким», – сказал Карасин 29 мая, после того как Кишинев объявил российских дипломатов «персонами нон грата» и предоставил им 72 часа, чтобы покинуть страну.

«Это грубая провокация, удар по тем силам в Молдавии во главе с президентом Игорем Додоном, которые реально выступают за нормализацию и оздоровление двусторонних отношений с Россией», – заявил Карасин в комментарии российским информационным агентствам в Москве.

Дипломатический скандал происходит на фоне напряженности между пророссийским президентом Додоном, который был избран в конце прошлого года, и прозападным правительством, возникшей из-за утверждений о том, что бывший молдавский парламентарий передал государственные секреты сотруднику российского посольства. Бывший депутат Молдовы Юрий Болбочан был арестован в марте и обвинен в государственной измене после публикации видеоролика о его встрече с военным атташе российского посольства Александром Грудиным.

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