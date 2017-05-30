В Туркменистане арестовали свыше 50 человек за причастность к «гюленистам»

В Лебапской области Туркменистана за месяц арестовали свыше 50 человек по подозрению в причастности к «гюленовскому движению».

Источник «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода) в правоохранительных органах Туркменистана на условиях анонимности сообщил, что крупный рейд был проведен спецслужбами ночью 23 апреля в городке Астана Баба Атамыратского района Лебапской области.

По его словам, все арестованные – бывшие выпускники и преподаватели турецких лицеев. «В 10 часов ночи нагрянули в общежитие для преподавателей 2-й специализированной школы – это бывшая турецкая школа в городке Астана Баба, – рассказал он. – В тот день увели семерых преподавателей и их трех гостей. На следующий день вернулись и забрали еще двоих из этой школы, а также четырех работников образовательного центра в городе Атамырат».

Информацию подтвердил и другой источник близкий к властным структурам республики. По его словам, начиная с 23 апреля в Лебапе прошла серия арестов так называемых «гюленистов». Он утверждает, что под новую волну задержаний попали предприниматели и состоятельные граждане, имевшие отношение к туркмено-турецким образовательным учреждениям.

О первых арестах так называемых «гюленистов» сообщалось в октябре 2016 года. Первая волна задержаний коснулась известных бизнесменов. Тогда источники сообщали, что задержано более 150 человек. Многие из них после следственных мероприятий были освобождены, но некоторые были осуждены на длительные тюремные сроки.