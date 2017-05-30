Власти Таджикистана просят граждан воздержаться от поездки в города России

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана призывает граждан страны воздержаться от поездки в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи до 12 июля.

Согласно указу президента России, в этих четырех городах в преддверии игр Кубка конфедераций FIFA 2017 года ужесточен порядок регистрации иностранных граждан.

Начальник Управления международных отношений и связям с общественностью Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Усмонали Латифи сообщил «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) , что просьба воздержаться от поездки в Россию касается не только трудовых мигрантов, но и всех граждан, у которых нет возможности зарегистрироваться в этих городах в течение 24 часов.

По его словам, с 2013 года граждане Таджикистана освобождены от постановки на учет по месту требования в России в течение 15 дней. «Но последний указ президента РФ временно отменяет прежний порядок регистрации. Указ не касается лиц с двойным гражданством, а также мигрантов, которые на законных основаниях работают в этих городах», – сказал Латифи.

По сообщению российских СМИ, правоохранительные органы города Москвы уже начали «зачистку» города от нелегальных мигрантов. Цель операции «Нелегал», как сообщает Life.ru, очистить улицы столицы от незаконно находящихся в Москве мигрантов к началу Кубка конфедераций. Сотрудники полиции начали рейды на вокзалах, рынках, стройках и в общежитиях, задержанные нелегалы будут немедленно депортированы.