Пятерым дипломатам посольства РФ в Молдавии предписано покинуть страну

Пятеро дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персонами нон-грата, им предписано в течение суток покинуть страну. Посол России Фарит Мухаметшин, которого цитирует «Интерфакс», подтвердил эту информацию, но не назвал имена и не стал комментировать решение молдавского МИДа.

Известно, что среди высланных дипломатов – помощник военного атташе посольства России в Молдавии Александр Грудин. В марте 2017 года спецслужбы Молдавии публично обвинили его в вербовке и получении секретной информации от бывшего депутата парламента Молдавии Юрия Болбочану, который был арестован 17 марта.

Болбочану обвиняют по статье «Измена Родине» и «Шпионаж» УК Молдавии. Ему грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет.

В министерстве иностранных дел России высылку дипломатов из Молдавии назвали «парадоксальной ситуацией».