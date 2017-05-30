Сенатор Маккейн: президент Путин опаснее, чем «Исламское государство»

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал президента Владимира Путина большей угрозой для мировой безопасности, чем экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена в ряде стран мира). Об этом сенатор заявил в интервью во вторник в ходе поездки в Австралию.

Маккейн выразил надежду, что Сенат усилит санкции в отношении России за ее вмешательство в президентские выборы в США, в котором обвиняют Кремль. Россия же, по его словам, является «самым серьезным вызовом», стоящим перед Соединенными Штатами.

Маккейн – давний критик Кремля и лично Владимира Путина. Ранее в мае комментируя встречу президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сенатор назвал последнего «марионеткой» Путина, который «бомбит больницы в Алеппо», «вторгается на Украину и отбирает Крым».