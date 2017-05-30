В крови 100 человек, отравившихся мороженым в Андижане, обнаружили бактерии сальмонеллы

В крови 100 человек, отравившихся мороженым в городе Шахрихане Андижанской области Узбекистана, обнаружили бактерии сальмонеллы. Данную информацию «Озодлику» на анонимных условиях подтвердил один из андижанских врачей, который 40 лет проработал в системе санитарно-эпидемиологического надзора.

Чуть ранее об этой информации со ссылкой на одного из шахриханских врачей сообщило интернет-издание Eltuz.com.

Как приводится в статье, несмотря на то, что в анализах крови 100 пациентов был обнаружен сальмонеллез, врачам строго-настрого запретили говорить кому-либо об этом.

Как рассказал «Озодлику» врач из Андижана, у десятерых из ста пациентов была диагностирована тяжелая форма сальмонеллеза.

По его словам, для полного выздоровления этим людям потребуется как минимум один месяц.

Напомним, что 15 мая в Шахриханском районе Андижанской области Узбекистана произошло массовое отравление мороженым. Источники «Озодлика» сообщили, что от некачественного продукта в общей сложности пострадало 1,5 тысячи человек. В медучреждения области были госпитализированы 200 человек.

Как сообщил нашему радио на прошлой неделе сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, 15 мая в течение дня в Центральную районную больницу Шахриханского района с симптомами пищевого отравления (тошнота, рвота, понос) обратились 212 человек, из них 186 были госпитализированы в различные отделения больницы с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция. Острый гастроэнтерит».

«Всем пострадавшим оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь. К 8:00 часам 17 мая 153 человека выписаны домой. 33 госпитализированных в настоящее время продолжают лечение в стационарных условиях, состояние их здоровья постепенно улучшается», – сообщалось в информации МЧС.

Однако в сообщении МЧС ничего не говорилось о пациентах, которые были госпитализированы в больницы в других районах Андижанской области.

По сообщению МЧС Узбекистана, специалисты взяли образцы проб мороженого на бактериологическое и химическое исследование.

По данным, полученным в правоохранительных органах Андижанской области, все отравившиеся мороженым местные жители сообщили, что ели мороженое в кафе МАКС в центре Шахриханского района.

Как сказал «Озодлику» один из андижанских врачей, находящийся на пенсии, в Узбекистане до сих пор существует опасность отравления молочными продуктами:

– Это хорошо, что правительство требует не мучить предпринимателей всякими проверками. Но сфера общественного питания должна находиться под тщательным контролем, так как это связано со здоровьем миллионов людей. Врачам санэпидемстанции снова должны разрешить проводить внеплановые проверки. Если бы в Шахриханском районе существовал сильный санитарный контроль, то отравление не было бы в столь массовых масштабах, – сказал нашему радио бывший врач из Андижана.