В Узбекистане снова изменили Конституцию, усилив полномочия президента

В ходе состоявшегося27 мая 10-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса были внесены изменения и дополнения в четыре статьи Основного закона Узбекистана. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Senat.uz, изменены статьи 80¸ 93¸ 108 и 109 Конституции республики.

Изменения в статью 80 Основного закона «предусматривают исключение из полномочий Сената Олий Мажлиса назначения и освобождения от должности председателя Госкомприроды по представлению президента Республики Узбекистан, а также заслушивания отчета председателя Госкомприроды».

В соответствии с поправками, внесенными в статью 93 Конституции Узбекистана, «Конституционный суд будет избираться Сенатом Олий Мажлиса по представлению президента Узбекистана из числа лиц, рекомендованных Высшим судейским советом, включая представителя от Республики Каракалпакстан».

Поправки в статьи 108 и 109 Основного закона, как приводится в сообщении пресс-службы Сената, «предусматривают расширение полномочий Конституционного суда в части проверки соответствия Конституции конституционных законов, законов о ратификации международных договоров до их подписания, рассмотрения обращений Верховного суда, инициированных судами, о соответствии Конституции нормативно-правовых актов, подлежащих применению судами в конкретном деле, а также ежегодного представления палатам Олий Мажлиса и президенту Узбекистана информации о конституционной законности в стране».

Эти изменения и дополнения, согласно официальному сообщению, «послужат еще большему укреплению» демократических процессов в стране.