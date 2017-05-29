В Ташобласти задержан еще один основатель финпирамиды по прозвищу «Бахо Марли»

28 мая в Чиназском районе Ташкентской области правоохранительные органы задержали 39-летнего предпринимателя Бахадыра Уринбаева, известного по прозвищу «Бахо Марли». Он подозревается в финансовых махинациях.

Основатель финпирамиды скрывался в Казахстане

По словам источника «Озодлика» в правоохранительных органах Ташкентской области, Бахадыр Уринбаев целый год находился в розыске:

– В ходе спецоперации, проведенной в минувшее воскресенье, находившийся в розыске Уринбаев Бахадыр Бахтиярович был задержан в Чиназском районе Ташкентской области. Целый год он скрывался на территории Казахстана. После задержания, Уринбаев был отправлен в Таштюрьму, сейчас он находится под следствием. В отношении него заведено уголовное дело по статьям 165 («Вымогательство»), 168 («Мошенничество»), 170 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК Узбекистана, – сказал источник нашего радио.

По его словам, в фирме Merkury leasing group, принадлежащей Уринбаеву, была проведена ревизия, после чего ее закрыли:

– Обвиняемый Уринбаев до конца июня 2016 года брал у людей в офисе зарегистрированной в Зангиатинском районе Ташобласти фирмы большую сумму денег и обещал своим клиентам вернуть их через 10 месяцев в двукратном размере. Он работал по той же схеме, по которой работал «Ахмадбай». Уринбаев продолжал работать по этой схеме даже после того, как 15 июня прошлого года правоохранительные органы арестовали Ахмада Турсунбаева. В августе 2016 года Уринбаев был объявлен в розыск, – сказал источник «Озодлика» в правоохранительных органах Ташобласти.

Обманутые вкладчики «Бахо Марли»​

Репортер «Озодлика» смог пообщаться с обманутыми вкладчиками Уринбаева, которые в своем время отдали чиназскому предпринимателю крупные суммы денег. Одна из них – фермер из Ташкентской области Севарахон Таджиева – говорит нашему радио, что отдала Уринбаеву 20 миллионов сумов (2,5 тысячи долларов США по нынешнему курсу «черного рынка» валют – Ред.):

– Кроме «Ахмадбая», в Ташкентской области работали такие основатели финпирамид, как Тухтасин, Джалол и Расул. Я отдала свои деньги Бахадыру. У его отца есть свой цех по производству марли, в наших краях он считается очень уважаемым человеком. Нам говорили, что «Бахо Марли»​ вернет людям себестоимость денег. Сказали, что он оставит себе 20 процентов надбавки, так как вышел из игры, а остальную сумму вернет лядям. Я подумала, что даже если прогорю, то всего лишь на 20 процентов, поэтому вначале отнесла ему 4 миллиона сумов. В течение года ежемесячно он выплатил мне 8 миллионов сумов. Затем отнесла ему еще 20 миллионов сумов. После начались облавы. «Бахо Марли» сбежал, я прогорела на 20 миллионов сумов, – говорит фермер Севарахон Таджиева.

38-летний собеседник, который работает посредником на автомобильном рынке в Сергелийском районе Ташкента, пожаловался нашему репортеру, что отдал Бахадыру Уринбаеву 45 тысяч долларов США. Собеседник говорит, что чиназский предприниматель обещал ему вернуть вложенные деньги в двукратном размере:

– Зная, что дела у «Ахмадбая» будут плохи, я отдал 45 тысяч долларов «Бахо Марли». Он обещал мне вернуть их в двукратном размере, – говорит собеседник.

В подтверждение своих слов, он отправил в редакцию «Озодлика» копию квитанции с подписью Бахадыра Уринбаева, в которой чиназский предприниматель подтверждает получение от вкладчика сумму в размере 45 тысяч долларов США.

Копии «Ахмадбая»

По какой схеме работал предприниматель Бахадыр Уринбаев? На этот вопрос нашего репортера фермер из Ташобласти Севарахон Таджиева сказала следующее: Он работал также, как и «Ахмадбай».

– Он был копией «Ахмадбая». Он получал от вкладчиков деньги, машины, скот и ювелирные изделия, обещая им выплатить в денежной сумме. Те, у кого очередь не доходила до «Ахмадбая», отдавали свои деньги «Бахо Марли» или Тухтасину, – говорит собеседница.

Напомним, что в прошлом году в Чиназском районе Ташкентской области Узбекистана были блокированы дом и офис 38-летнего предпринимателя Ахмада Турсунбаева, известного в народе как «Ахмадбай» или «Ахмадбай Чиназский». В июне 2016 года радио «Озодлик» сообщало о том, что в ходе обыска были изъяты наличными сорок миллиардов узбекских сумов (13,6 миллиона долларов США по тогдашнему официальному или 6,6 миллиона по тоглашнему курсу «черного рынка» валют).

Ахмад Турсунбаев стал известен в области после того, как принадлежащая ему фирма по продаже автомобилей «Чиноз Авто Хамкор» начала давать деньги под проценты и принимать у людей вклады, обещая выплачивать дивиденды в размере 100-200 процентов годовых. По сведениям «Озодлика», число вкладчиков «Ахмадбая» достигло 40 тысяч человек.

Несмотря на то, что правоохранительные органы Узбекистана арестовали 38-летнего Ахмада Турсунбаева 15 июня 2016 года, приговор в отношении него до сих пор не вынесен.

«Ахмадбай» сидит за решеткой, но по всей республике продолжают работать его копии, говорит «Озодлику» посредник, работающий на автомобильном рынке узбекской столицы.

По словам предпринимателя по имени Маримбай, который живет в селе «Пичокчи» в Хазараспском районе Хорезмской области, в данной области был привлечен к уголовной ответственности еще один основатель финпирамиды по имени Эргашбай, который работал по схеме «Ахмадбая»:

– Братья Эргашбай и Кахрамон Сафаровы из городка Питнак были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве. Я сам участвовал в суде по их делу. В суде они признались, что взяли у более чем 20 вкладчиков деньги в размере от 3 до 5 тысяч долларов США. Во время суда Эргашбай пытался оправдать себя, заявляя, что создал финпирамиду, вдохновившись делом «Ахмадбая», – говорит собеседник из Хорезма.

По его словам, в настоящее время в Хорезмской области закрыты все предприятия, ломбарды и касса взаимопомощи, имевшие признаки финансовых пирамид.

Узбекские чиновники в беседе с репортером «Озодлика» заявили, что по всей республике продолжаются мероприятия по предотвращению возникновения финансовых пирамид по опыту чиназского предпринимателя Ахмада Турсунбаева.

Как сказал нашему радио сотрудник прокуратуры Ташкентской области, по всей области взяты под контроль фирмы, занимающиеся взаимозачетами вкладов:

– Кроме Чиназского района, в Аккурганском, Бекабадском, Букинском, Куйичирчикском, Паркентском и Юкоричирчикском районах области были выявлены небольшие фирмы, которые работали по схеме предпринимателя Ахмада Турсунбаева. Специальная группа из числа сотрудников МВД, прокуратуры и налоговой инспекции проверила деятельность этих фирм, являющихся «копиями Ахмадбая». По их делу начато следствие, – сообщил сотрудник Ташкентской областной прокуратуры.

В прошлом году наше радио сообщало о том, что среди вкладчиков «Ахмадбая», наряду с обычными гражданами, были также известные певцы, юмористы, хокимы и даже руководители милиции. Источники «Озодлика» сообщали, что некоторые владчики чиназского основателя финансовой пирамиды Ахмада Турсунбаева сошли с ума после новости о его аресте.