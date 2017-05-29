В тюрьмах в Атырау запретили держать оразу

Заключенные учреждения УГ-157/9 города Атырау заявляют, что им запретили держать оразу – поститься в священный для мусульман месяц Рамадан, сообщила «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) правозащитник Асель Нургазиева.

– Сегодня четырех начавших поститься осужденных поместили в карцер под предлогом нарушения внутреннего распорядка. Но они продолжают держать оразу. В условиях колонии строгого режима держать оразу непросто, – говорит она.

По ее словам, их родственники, через которых осужденные передали свое заявление, говорят, что администрации тюрьмы следовало бы «с пониманием отнестись к исполнению осужденными обязательного для мусульман требования». По мнению правозащитника, подобный запрет для осужденных ограничивает право граждан на свободу совести и вероисповедания.

Введение запрета на оразу в тюрьмах Атырауской области и в колонии УГ-157/9 «Азаттыку» подтвердил заместитель начальника областного департамента уголовно-исполнительной системы МВД Жасталап Басаров. По его словам, держать оразу осужденным не позволяют правила внутреннего распорядка колоний, а также обязанности осужденного.

– О помещенных в этом учреждении в карцер информация не поступала, мы осуществим проверку. Не все осужденные являются мусульманами. Прерывание восьмичасового сна само способно нарушить конституционные права других осужденных, – говорит подполковник Жасталап Басаров.

В этой тюрьме, называемой среди местных жителей «66-й зоной», по сведениям департамента, наказание отбывают 412 осужденных.