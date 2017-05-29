Усманов объявил конкурс на лучший мем по его обращениям к Навальному
Российский бизнесмен Алишер Усманов на своей странице «ВКонтакте» объявил творческий конкурс на создание стикеров, карикатур, пародий, видеороликов и мемов по теме его видообращений к политику Алексею Навальному.
Бизнесмен пообещал отбирать победителей на «свой субъективный вкус», а в качестве награды предложил iPhone 7Plus и футболку с мемом автографом.
Усманов записал два видеообращения Навальному – в ответ на обвинения в коррупции со стороны основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В первом он назвал Навального «уголовником», «неучем» и «неудавшимся бизнесменом» и потребовал извинений.
Во втором бизнесмен сравнил политика с персонажем Михаила Булгакова Полиграфом Шариковым из «Собачьего сердца». В обращении Усманов отказался от предложенных Навальным дебатов, заявив, что дискуссия у них состоится в суде.
Судебное заседание по иску Усманова к Навальному и ФБК назначено на 30 мая.
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