Патриарх Кирилл сравнил законы об однополых браках с фашистскими

Патриарх Кирилл заявил, что законы, разрешающие однополые браки, вызывают такое же возмущение людей, как и законы фашистской Германии и апартеида в Южно-Африканской Республике. Как сообщает РИА Новости, в качестве примера предстоятель Русской православной церкви привел демонстрации противников однополых браков во Франции.

По словам патриарха, законы, которые противоречат нравственным принципам, «перестают быть для человека обязательными». По его словам, все законы «вторичны по отношению к нравственности».

Закон, позволяющий однополым парам сочетаться браком и усыновлять детей, был принят во Франции в мае 2013 года. В настоящее время заключение однополых браков узаконено в 21 государстве.