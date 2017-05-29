Таджикская компания ждет ответ Ташкента для возобновления автобусного сообщения

Компания Asian Express Terminal ждет ответа Ташкента о своем предложении об автобусном сообщении между Таджикистаном и Узбекистаном.

Об этом в беседе с Радио «Озоди» (Таджикской редакцией Радио Свобода) 27 мая сообщил представитель компании Алиджон Валиев. По его словам, тема возобновлении автобусного сообщения ранее была обсуждена с представителями посольства Узбекистана в Таджикистане.

В случае положительного ответа узбекской стороны, уже этой осенью автобусы Asian Express Terminal будут курсировать по маршрутам Душанбе-Ташкент-Душанбе, Душанбе-Самарканд-Душанбе и Душанбе-Бухара-Душанбе.

По словам Алиджона Валиева, достигнуто предварительное соглашение о том, что пассажиры накануне поездки в Узбекистан будут зарегистированы в терминале Asian Express Terminal в Душанбе. Они должны представит и копию своего паспорта для получения группой визы.

Руководство компании Asian Express Terminal говорит, что с возобновлением автобусного сообщения с Узбекистаном таджикским пассажирам будет легче попасть и в Россию – сейчас автобусы компании вынуждены следовать в Россию через территорию Кыргызстана.

По словам Валиева, с начала года до середины марта месяца нынешнего года услугами автобусов компании воспользовались 1630 пассажиров, следовавших из Таджикистана в Россию и обратно. После возобновления автобусного сообщения с Узбекистаном, число следовавших в Россию пассажиров возрастет, убежден наш собеседник.

Asian Express Terminal был основан в 2012 году иранским миллиардером Бобаком Занджани. Крупнейшим проектом компаний, принадлежащие Занджани в Таджикистане, считается реконструкция автовокзала в Душанбе и ввоз сотен современных автобусов и легковых автомобилей для налаживания автобусного сообщения между городами Таджикистана. Новый автовокзал, где находится Asian Express Terminal был сдан в эксплуатацию в марте 2013 года в присутствии президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Иранский олигарх Занджани был задержан 30 декабря 2013 года по обвинению в коррупционных сделках на нефтяном рынке. Позже он был приговорен к смертной казни за растрату 2,5 миллиардов долларов нефтяных доходов страны. Сам Бобак Занджани отрицают свою вину и говорит, что был лишь посредником в перевозке сырья.

Напомним, 11 апреля, первые за 25 лет, в душанбинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», выполняющий регулярный рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент. Двумя месяцами раньше раньше – 10 февраля таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» совершила первый экспериментальный и технический рейс в Ташкент. Было решено, что полеты между столицами будут выполнять эти авиакомпании на паритетной основе. Но стороны, изучив ситуацию, пришли к выводу, что пока полеты по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент будет осуществлять только «Узбекистон хаво йуллари».

Автобусное сообщение и регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война.