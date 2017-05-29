Мирзияев снял запрет на экспорт мяса из страны

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев снял запрет на экспорт мяса. Соответствующий указ подписан главой государства 4 мая, сообщает информационно-правовой портал Norma.

Указом установлено, что ранее запрещенный экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов теперь допускается по решению президента или правительства Узбекистана.

В Перечень предметов и продукции, экспорт которых запрещен, внесены поправки. В результате, мясо и мясные пищевые субпродукты (коды ТН ВЭД 0201-0210, кроме куриных лапок по кодам 0204 13 990 9, 0207 14 990 9, 0210 99 800 0) могут экспортироваться на основании решений президента или правительства.

Ранее данный порядок распространялся только на пищевые субпродукты домашней птицы (0207 53 000), а мясо и мясные пищевые субпродукты (кроме куриных лапок по вышеуказанным кодам ТН ВЭД) запрещались к экспорту.