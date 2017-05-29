Атамбаев озвучил новую дату президентских выборов

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что очередные президентские выборы пройдут 15 октября. Ранее он называл датой выборов 19 ноября.

О новой дате выборов президент заявил во время выступления на торжественном мероприятии в честь 25-летия Вооруженных сил страны. По его словам, 15 октября народ изберет нового главу государства.

«Последние несколько месяцев я вспоминаю прошедшие дни и анализирую свои действия в качестве президента. Спасибо господу! С его помощью за последние пять-шесть лет решились многие проблемы, которые беспокоили страну», – цитирует Атамбаева «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

В феврале во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Нуржан Шайлдабековой Атамбаев заявил, что согласно Конституции выборы пройдут 19 ноября. Позже оппозиционная парламентская фракция «Ата Мекен» предложила провести выборы в августе, объясняя нарушением самой Конституции в случае проведения выборов в конце ноября.

Дата очередных выборов главы государства еще не утверждена. Парламент в двух чтениях одобрил законопроект, который предусматривает изменение даты выборов с третьего воскресенья ноября на третье воскресенье октября. В этом году оно выпадает на 15 октября.