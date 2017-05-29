В Бишкеке начнется судебный процесс по делу бывшего генпрокурора

В Первомайском районном суде Бишкека начинаются слушания по делу депутата парламента Кыргызстана Аиды Саляновой, бывшего генерального прокурора и бывшего министра юстиции, обвиняемой по статье «Злоупотребление должностным положением». Первое заседание суда на прошлой неделе было перенесено по ходатайству адвоката подсудимой.

Уголовное дело в отношении Саляновой было возбуждено генеральной прокуратурой в декабре 2016 года. Ее обвиняют в незаконном продлении адвокатской лицензии юристу Алексею Елисееву, которого связывают с Максимом Бакиевым, сыном свергнутого в 2010 году президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Салянова заявляет, что в бытность министром юстиции у нее не было правового основания отказать Елисееву в продлении лицензии. Она утверждает, что дело против нее носит политический характер и говорит, что расследование в отношении нее велось с нарушениями.