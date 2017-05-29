В Казахстане пройдет международный форум по развитию Арала

В Кызылорде (Казахстан) 30-31 мая состоится международный форум по устойчивому развитию Арала. В этом мероприятии примут участие представители стран Центральной Азии, ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, сообщает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода).

Руководство фондом по спасению Арала на три года перешло от Узбекистана Туркменистану. До прошлого года исполнительную дирекцию фонда возглавлял президент Узбекистана Ислам Каримов.

Директор филиала научно-исследовательского центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии Нариман Кипшакбаев отмечает, что в последние годы работы по Аралу прекратились. «Работа встала после того, как три года назад исполнительную дирекцию фонда по спасению Арала возглавил Узбекистан», – считает он.

По его словам, Туркменистан расположен в русле Амударьи, то есть эта страна не пользуется водами Сырдарьи. «С этой позиции Туркменистан, похоже, смог сказать свое веское слово находящимся в бассейне Сырдарьи Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану и Таджикистану. Обычно в годы, когда фондом по спасению Арала правили страны, располагающиеся по руслу одной реки, возникали другие вопросы, которые затем становились предметом торговли. В этой ситуации у Туркменистана полномочия шире», – говорит он.