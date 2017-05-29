В Манчестере задержан 16-й подозреваемый по делу о теракте

Британская полиция в понедельник утром задержала 16-го подозреваемого по делу о теракте на стадионе «Манчестер Арена» 22 мая. Тогда жертвами взрыва, который устроил смертник, стали 22 человека, более 60 пострадали.

Как сообщается в твиттере полиции, 23-летнего мужчину задержали в городе Шорем-бай-Си, в Суссексе, по подозрению в нарушении закона о терроризме.

Таким образом, сейчас под стражей находятся 14 человек. Двоих задержанных ранее отпустили без каких-либо обвинений. Ранее глава контртеррористических операций Скотленд-ярда Марк Роули сообщил, что следствию удалось арестовать большую часть предполагаемой террористической сети, связанной с исполнителем теракта Салманом Абеди.

Британская служба безопасности МИ-5, в свою очередь,начала расследование о том, как велось наблюдение за Абеди, сообщает Би-Би-Си. В правительстве Великобритании признали, что служба безопасности изучала информацию об Абеди до того, как тот совершил теракт, и что МИ-5 трижды получала предупреждения о его экстремистских взглядах. По результатам расследования МИ-5 подготовит доклад.