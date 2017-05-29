Алишер Усманов профинансирует создание уникальной турзоны в Бухаре

Известный российский предприниматель и меценат узбекского происхождения Алишер Усманов примет участие в реализации проекта по строительству туристской зоны «Кадимий Бухоро».



Как сообщает интернет-издание Sputnik Узбекистан, соответствующее постановление по ускоренному развитию туристского потенциала Бухары и Бухарской области на 2017-2019 годы подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.



Сообщается, что одним из его ключевых моментов является создание в городе туристской зоны «Кадимий Бухоро» со строительством на ее территории современных малоэтажных гостиниц, культурно-оздоровительных и торгово-развлекательных центров, обеспечивающих условия для полноценного круглосуточного досуга иностранных туристов.



Шавкат Мирзияев назначил Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана уполномоченным кредитно-финансовым учреждением, обеспечивающим организацию схемы финансирования проекта, в том числе путем привлечения прямых инвестиций и благотворительных средств российского предпринимателя Алишера Усманова.



Границы новой турзоны будут определены до конца июля этого года, при этом ее общая территория составит не менее 10 га. Все субъекты предпринимательства и инвестиционные компании, которые будут осуществлять деятельность на территории «Кадимий Бухоро», освободят до 1 января 2020 года от уплаты земельного налога, налога на прибыль, имущество юридических лиц, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также таможенных платежей.

Рабочую группу по обеспечению контроля за реализацией Программы ускоренного развития туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017-2019 годы возглавил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.



В результате реализации документа, по оценкам экспертов, в течение 2017-2021 годов объемов туристских услуг в регионе увеличится 2,1 раза, а количества туристов – в 1,9 раза.