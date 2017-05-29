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The Washington Post: Трамп готовит изменения в аппарате Белого дома

Дональд Трамп выступает перед военнослужащими США на Сицилии, 27 мая 2017 года.

По возвращении из девятидневной поездки за рубеж президент США Дональд Трамп намерен основательно перетряхнуть аппарат Белого дома, пишет газета The Washington Post со ссылкой на соратников президента в самой администрации и в близких к ней кругах.

В частности, предполагается вернуть в строй нескольких верных политических бойцов из предвыборной команды Трампа, в частности, Кори Левандовского, отставленного за рукоприкладство в отношении напористо допрашивавшей его журналистки.

Трамп, замышляя кадровые перестановки, преследует несколько целей. Одна из них – эффективнее гасить скандалы, вызванные непрекращающимися утечками информации о сомнительных связях с Россией людей из его окружения. Юридический отдел Белого дома, по-видимому, расширит штат сотрудников, которые будут консультировать Трампа о том, как ему следует реагировать на вбрасываемый в публичное пространство компромат, – посредством экспромтов в «Твиттере», живых трансляций в Facebook или личных встреч с избирателями без сопутствующих вопросов от журналистов. Трамп, как полагают многие в Белом доме, нанес себе ощутимый вред действиями, создавшими впечатление, будто он пытается саботировать проводящееся ФБР расследование «российского следа».

Еще одна цель смены в кадровой скамейке – энергичнее продвигать буксующую в Конгрессе законодательную повестку Трампа. Ее главные пункты – отмена реформы системы медицинского страхования, осуществленной Бараком Обамой, преобразования налогового кодекса, изменения иммиграционных законов и массированные инвестиции в модернизацию объектов инфраструктуры.

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