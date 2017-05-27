В Джалал-Абаде завершились очередные кыргызско-узбекские переговоры по границам

С 21 по 26 мая в Джалал-Абаде прошли очередные переговоры рабочей группы Кыргызстана и Узбекистана по вопросам границ. Стороны обследовали спорные участки границ и получили топографические снимки местности.

Как рассказал «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио «Свобода») замглавы Джалал-Абадской области Мамасалы Акматов, делегация Узбекистана состояла из специалистов и заместителей губернаторов приграничных областей. Всего для переговоров приехало 23 человека.

Рабочая группа на местах изучила спорные участки. На границе с Андижанской, Наманганской и Ферганской областями получены топографические снимки местности.

Протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1378 км, 324 из которых остаются не утвержденными.

Приграничные споры между странами не раз становились причиной охлаждения отношений. Однако в последнее время стороны активизировали переговоры по делимитации и демаркации границ.