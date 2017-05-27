«ИГ» взяла на себя ответственность за нападение на коптов в Египте
Террористическая группировка «Исламское государство» – «ИГ» (запрещена в ряде стран) взяла на себя ответственность за вчерашнее нападение на христиан-коптов в Египте. Экстремисты утверждают, что убили 32 человека.
По данным властей Египта, погибших – 29, 13 раненых остаются в больницах.
Как сообщали египетские власти, группа вооружённых людей в масках напала на автобус, который вёз коптов-паломников в монастырь в южной провинции Минья.
После нападения президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил об авиаударах по тренировочным базам «ИГ» в Ливии. В субботу военные сообщили, что уничтожены несколько баз, где готовились боевики, участвовавшие в нападении на коптов.
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