СМИ: зять Трампа предлагал создать тайный канал связи с Москвой (видео)

Зять действующего президента США и его доверенное лицо Джаред Кушнер обсуждал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность установить тайные каналы связи между переходной командой Трампа и Кремлем.

Беседа имела место в начале декабря прошлого года, в ней участвовал тогдашний помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

Кисляк, согласно The Washington Post, был удивлен предложением Кушнера проводить встречи в одной из российских дипломатических миссий, так как это было бы сопряжено с определенным риском для обеих сторон, пишет Радио «Свобода».

Американские спецслужбы не подслушивали разговор Кушнера с Кисляком и узнали о нем лишь из последующего перехвата донесения, отправленного послом в Москву. Российская сторона, как сообщили The Washington Post ее источники, порой сознательно вбрасывает дезинформацию в свои дипломатические отчеты, чтобы сбить с толку американских аналитиков, но в данном случае не ясно, зачем посольству надо было прибегать к таким уловкам, учитывая существовавшие на тот момент в Кремле надежды на существенное улучшение отношений с Америкой.

О состоявшейся беседе Белый дом сообщил лишь в марте, отметив, что она не имела большой важности. ФБР, однако, считает, что и этот разговор, и последующая встреча Кушнера с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым имеют значение для расследования предполагаемого вмешательства России в прошлогоднюю предвыборную кампанию в США. С июля 2014 г. Внешэкономбанк находится под американскими санкциями.