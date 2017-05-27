Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Узбекистан

В Самарканде трамвай попал в аварию

Упавший в результате аварии трамвая столб повредил автомобиль в Самарканде.

В Самарканде трамвай сошел с рельсов, порвал высоковольтные провода и снес столб.Движение трамваев было запущено в Самарканде в апреле этого года. Во время поездки в Самарканд президент Узбекистана Шавкат Мирзияев лично ознакомился с новой трамвайной веткой, совершив вместе с активом Самаркандской области поездку на трамвае от остановки «Тарих музейи» до остановки «Темир йул вокзали».

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG