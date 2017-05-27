В Самарканде трамвай попал в аварию
В Самарканде трамвай сошел с рельсов, порвал высоковольтные провода и снес столб.Движение трамваев было запущено в Самарканде в апреле этого года. Во время поездки в Самарканд президент Узбекистана Шавкат Мирзияев лично ознакомился с новой трамвайной веткой, совершив вместе с активом Самаркандской области поездку на трамвае от остановки «Тарих музейи» до остановки «Темир йул вокзали».
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