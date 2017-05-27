Умер Збигнев Бжезинский

Ветеран американской внешней политики скончался 26 мая в больнице Inova Fairfax Hospital в шате Вирджиния

Збигнев Бжезинский, советник президента США Джимми Картера по национальной безопасности, умер на 90-м году жизни. Об этом сообщили газета New York Times и «Голос Америки», со ссылкой на дочь покойного.

Бжезинский скончался 26 мая в больнице Inova Fairfax Hospital в штате Вирджиния. Он был был одним из самых влиятельных и уважаемых ветеранов американской внешней политики.

Збигнев Бжезинский родился в 1928-м году в Варшаве в семье польских дипломатов, в 1950-х стал гражданином Соединенных Штатов, где окончил Гарвардский университет и сделал яркую политическую карьеру.

Бжезинский был одним из основателей Трёхсторонней комиссии, её директором в 1973-1976 годах.

В администрации Картера, в 1977-1981 годах, Бжезинский занимал должность советника президента по национальной безопасности. Он был одним из идеологов борьбы с советской экспансией в Европе, в Афганистане и других странах, активным сторонником укрепления Атлантической солидарности.

В 1981-м году Збигнев Бжезинский получил Президентскую медаль Свободы – одну из высших наград США для гражданских лиц.