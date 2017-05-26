Жительница Ферганы пыталась за деньги отдать 10-летнюю дочь для сексуальных утех
В городе Фергана было предотвращено ужасное преступление. Местная жительница Р. Виктория, 1973 года рождения, была задержана во время передачи своей несовершеннолетней дочери в руки неизвестного мужчины за 1 тысячи долларов США для сексуальных утех. Об этом сообщила газета «На посту».
По данным издания, дочь задержанной женщины была в возрасте 10 лет. В отношении матери возбуждено уголовное дело.
Как сообщил изданию подполковник Данияр Тешабаев, за последние три месяца в Ферганской области возросло количество таких преступлений, как посягательство на честь, разбой, кража и мошенничество.
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