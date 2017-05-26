В Египте неизвестные убили 24 копта-христианина

До 26 возросло число жертв вооруженного нападения на христиан-коптов на юге Египта. В числе жертв есть дети. 25 человек ранены.

Как сообщают агентства, в пятницу группа вооруженных людей в масках атаковала два автобуса и небольшой грузовик, в которых копты ехали в монастырь святого Самуила в городе Магага (провинция Минья).

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. По словам очевидцев, нападавших было около 10 человек, они были одеты в военную форму и подъехали к автобусам коптов на двух автомобилях.

В связи с нападением президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о сборе экстренного заседания Национального совета по безопасности. Военные и представители спецслужб прочесывают район нападения, подъезды к монастырю также перекрыты.

10 апреля в Египте на 3 месяца было введено чрезвычайное положение после двух нападений в коптских церквях, жертвами которых стали 36 человек. Тогда ответственность за взрывы взяла на себя террористическая исламистская группировка «Исламское государство» (запрещена в ряде стран мира).

Христиане-копты являются религиозным меньшинством в Египте и – по разным подсчетам – составляют от 9 до 18 % населения.