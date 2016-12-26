Богатые жены кыргызских политиков

В Кыргызстане жены некоторых политиков являются владельцами крупных компаний и зарабатывают миллионы сомов. Государственным служащим законодательство страны запрешает заниматься бизнесом.

В Кыргызстане звучит мнение, что некоторые чиновники, зарегистрировав имущество на жен, продолжают контролировать бизнес.

Во время обсуждения вопроса о земельном участке, на котором строит дом кыргызский президент Алмазбек Атамбаев, всплыло имя жены мэра Бишкека Албека Ибраимова. Тогда стало известно о том, что Айнура Ибраимова владеет совместно с Ольгой Атогуровой, женой депутата от фракции «Бир Бол» Исхака Пирматова, компанией TM-ORLAN & Group.

Позже стали известны новые обстоятельства вокруг владения компанией супругами Ибраимова и Пирматова. Представители фракции «Ата Мекен» заявили о том, что эта компания занимается реализацией авиатоплива. Албек Ибраимов и Исхак Пирматов опровергли данную информацию. Пирматов сообщил, что передал бизнес другому человеку, а не жене. Он опроверг информацию о том, что его супруга занимается бизнесом:

– То, о чем вы говорите, просто слухи. Моя супруга не занимается каким-либо бизнесом. Она учредитель компании. Она нанимает предпринимателей. Учредитель – это не бизнесмен. Это исполнительный орган. Все это указано в декларации. Я передал все свои дела Бактыгуль Асековой.

Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев открыто говорит, что его жена занимается бизнесом. После того, как его политические оппоненты заявили о том, что после 2010 года депутат разбогател, Текебаев раскрыл информацию о своем имуществе. По его словам, большая часть семейного дохода приносит жена:

– В 2005 году супруга купила семь соток земли. Тогда земля была не такой дорогой. Основной доход семьи поступает именно от этой земли. В год мы получаем около 3-4 миллионов сомов. Это все указывается в декларации в течение 10 лет. На эти деньги на свое 60-летие купил трехкомнатную квартиру.

В связи с этим вспоминают и жену спикера кыргызского парламента – Жогорку Кенеша – Чыныбая Турсунбекова. В декларации за 2015 год Турсунбеков указал, что заработал около одного миллиона сомов, его близкие родственники – около 86 миллионов сомов. Его супруга владеет мукомольным бизнесом и крупным центром отдыха на Иссык-Куле.

Далее можно назвать имя жены депутата от фракции «Бир Бол» Акылбека Жапарова – Анары. Эта семья владеет крупной гостиницей, рестораном, многоэтажными домами в центре столицы. Кроме того, компания «Тридас», которая является единственным поставщиком продукции украинской компании «Рошен», тоже принадлежит Анаре Жапаровой.

Известно, что бизнес есть и у жен бывших депутатов Феликса Кулова и Акматбека Келдибекова. На супругу Кулова зарегистрированы медицинский центр, а также центр оптовой торговли.

Издание «Клооп» провело расследование, в котором говорилось, что на супругу Ахматбека Келдибекова – Аиду Токтоматову –​ зарегистрирована компания «ЕВРАЗИЯ-КГ» в Болгарии. Эта фирма занимается торговлей древесиной, автомобилями и комплектующими, брокерскими услугами, пассажирскими и грузовыми перевозками, гостиничным и ресторанным бизнесом, рекламой, строительством и риэлторскими услугами.

Бывший депутат, оппозиционный политик Бегалы Наргозуев считает, что это лишь один из методов обойти закон. Он отмечает, что не было лишним воспользоваться опытом некоторых государств в этом вопросе:

– Малайзия – развивающееся государство. Там депутатам разрешено иметь собственный бизнес. Когда приезжала делегация из Малайзии, их депутаты предлагали вести совместный бизнес. Они очень удивились, когда я сказал, что у нас это запрещено. В Малайзии это разрешено. Коррупции там тоже нет. У нас же, чтобы обойти закон, регистрируют имущество на жен или детей. В действительности они сами стоят за этим бизнесом и сами им руководят. Они лишь регистрируют бизнес на других, а на самом деле сами ведут бизнес.

Эксперт в области коррупции Эркайым Мамбеталиева отметила, что в Кыргызстане распространено явление, когда предприниматели в целях защитить собственный бизнес, стремятся заручиться депутатскими мандатами или заполучить государственные должности:

– Это самое распространенное явление в стране. Более или менее видные политики регистрируют имущество не только на родственников. Мы выявили, что имущество записывают даже на родственников водителей. Человек, наверное, даже не в курсе, что у него есть такое имущество. В некоторых странах четко определено, кто входит в круг близких родственников. Есть нормы, которые запрещают и им. У нас имущество могут зарегистрировать даже на тещу. В настоящее время обсуждается законопроект о конфликте интересов. Не секрет, что некоторые крупные бизнесмены приходят на государственные должности для того, чтобы не трогали их бизнес или чтобы прикрыть этот бизнес.

Государственные служащие и депутаты ежегодно заполняют декларацию о доходах. Каждый год общественность высказывает удивление по поводу низких доходов некоторых из них.

Материал Азаттыка (Кыргызской редакции радио Свобода)