Сенат Узбекистана внес изменения в Конституцию

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании во вторник одобрил изменения и дополнения в Конституцию и судебное законодательство, предусматривающие реформирование судебной системы.

Как сообщает Podrobno.uz, в закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию» внесены поправки в восемь статей Основного закона, касающихся функционирования судебной системы.

В том числе в Конституцию внесено дополнение, предусматривающее создание Высшего судейского совета Узбекистана, объединение Верховного и Высшего хозяйственного судов, создание административных судов.

Как сообщил глава сенатского комитета законодательству и судебно-правовым вопросам Батыр Матмуратов, представивший закон сенаторам, «наличие двух высших органов судебной власти приводит к дублированию функций управления судебной системой, которое не обеспечивает единую судебную практику».

Он уточнил, что Конституция Узбекистана также дополнена отсылочной нормой в связи с установлением конкретных сроков полномочий судей - на первоначальный пятилетний, очередной десятилетний сроки, а также в последующем на бессрочный период пребывания в должности.

В закон «О судах» внесены поправки, ограничивающие пребывание в должности городских, районных и областных судей до возраста в 65 лет, судей Верховного суда – в возрасте до возраста в 70 лет.

В Гражданский процессуальный кодекс внесена поправка о замене наказания в виде ареста общественными работами.

Согласно УК республики, содержание под стражей является досудебной мерой пресечения для лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, либо лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанные и заключенные под стражу считаются невиновными, пока их виновность в совершении преступления не будет доказана.

По словам Матмуратова, поправки в законодательство также предусматривают сокращение сроков задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и применения мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

По мнению сенаторов, выступивших в прениях, изменения, внесенные в законодательство, послужат дальнейшему обеспечению подлинной независимости судебной власти, повышению эффективности деятельности и авторитета, а также самостоятельности судебной власти, совершенствованию структуры судов и системы отбора и назначения на должности судей, обеспечению надежной защиты прав и законных интересов граждан.

Поправки в законодательство ранее были приняты Законодательной (нижней) палатой парламента в конце февраля. После одобрения в Сенате закон будет отправлен на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву.

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал указ об объединении с первого июня Верховного и Высшего хозяйственного судов, образовании экономических и административных судов, и создании Высшего судейского совета. При этом была упразднена Высшая квалификационная комиссия по отбору и рекомендации на должности судей при президенте страны.

В октябре 2016 года глава Узбекистана подписал указ об упразднении с первого апреля 2017 года уголовного наказания в виде ареста.