The Times: Вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум находится под домашним арестом из-за скандала с изнасилованием

Первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум находится под домашним арестом и отстранен от государственных дел. Как передает агентство «Фергана», об этом сообщила супруга афганского президента Рула Гани британской газете The Times. Однако глава офиса Дустума Инаятулла Фраманд (Inayatullah Frahmand) отрицает, что его шеф отстранен от выполнения своих должностных обязанностей. По его словам, заявление Рулы Гани показало, что правительство заинтересовано не в раскрытии фактов или реализации закона (имея в виду предъявленное Дустуму и его телохранителям обвинение в изнасиловании), а в вытеснении с политикой арены страны одной из наиболее крупных этнических групп – узбеков, пишет афганское информагентство Pajhwok.

В конце 2016 года генерал Дустум оказался в центре крупного скандала, связанного с похищением экс-губернатора Джаузджана Ахмада Эшчи. Последний был прилюдно задержан телохранителями вице-президента и на протяжении 16 дней удерживался в плену, где, по его словам, подвергался пыткам, побоям и сексуальному насилию. Дустума и его телохранителей неоднократно вызывали в прокуратуру, но все повестки были проигнорированы ими. В конце января текущего года МВД Афганистана получило распоряжение генерального прокурора об аресте 9 телохранителей Дустума, пишет Афганистан.ру. А в феврале появилась информация о том, что афганские правоохранительные органы оцепили резиденцию первого вице-президента в Кабуле.

The Times отмечает, что, как и многие афганские командиры, этнический узбек генерал Дустум имеет огромный дом в Кабуле, окруженный бетонными блоками и находящийся под защитой своей собственной охраны, которая носит на нарукавных повязках фото своего шефа. Он также имеет подконтрольные лично ему войска и тяжелую военную технику. Будучи влиятельным полевым командиром, когда-то воевавшим против талибов на стороне «Северного альянса», Дустум приобрел репутацию довольно жестокого военачальника, на счету которого похищения, насилования и убийства противников. Но если раньше многие преступления, совершаемые людьми вице-президента, сходили им с рук, то на этот раз получивший международную огласку скандал с изнасилованием экс-губернатора Ахмада Эшчи заставил афганские власти напомнить генералу о верховенстве закона.