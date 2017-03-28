Компания МТС ушла из Узбекистана, продав свою долю за $1

Крупнейший сотовый оператор МТС продал свою долю бизнеса в Узбекистане за символический 1 доллар. Покупателем 50,01% акций стал Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Об этом сообщает РИА Новости.



Ранее сумма сделки не называлась.



В отчетности за третий квартал МТС отразил списание 2,726 миллиарда рублей в качестве неденежного убытка от выбытия дочерней компании в Узбекистане. В МТС отмечали, что эта сумма рассчитана исходя из доли МТС в UMS и с учетом операционной деятельности компании, в том числе амортизации оборудования и рабочих расходов на электроэнергию, ремонт оборудования, зарплаты и т.д., передает Sputnik Узбекистан.



Мининфоком Узбекистана заявил, что компания МТС продала свою долю на добровольной основе и подтвердила отсутствие каких-либо претензий к узбекской стороне. UMS продолжит свою деятельность в качестве самостоятельного оператора, срок лицензии истекает в 2029 году.