Глава Госдумы: Россия рассчитывает на сохранение союзнических отношений с Кыргызстаном

Россия видит в Кыргызстане надежного партнера и рассчитывает, что союзнические отношения между двумя странами сохранятся, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Петербурге на встрече со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым в воскресенье.

«Рассчитываем на сохранение преемственности внешнеполитического курса республики как надежного стратегического союзника России», – сказал Володин на встрече с Турсунбековым на полях Парламентской ассамблеи ОДКБ, пишет РИА «Новости».

По его словам, российско-кыргызские отношения развиваются весьма динамично по самым различным направлениям и контакты между двумя странами осуществляются на разных уровнях.

«Важное значение для развития двусторонних связей имел состоявшийся 28 февраля этого года официальный визит президента России Владимира Владимировича Путина в Кыргызскую республику», – сказал Володин.

Турсунбеков в свою очередь заявил, что надеется на активное продолжение взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по парламентской линии. «Россия для нас всегда остается очень важным партнером, близким другом и братским государством», – сказал он.

Делегация Жогорку Кенеша во главе с торага Чыныбаем Турсунбековым находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге в рамках юбилейных заседаний Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ.