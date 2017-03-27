Глава Госдумы: Россия рассчитывает на сохранение союзнических отношений с Кыргызстаном
Россия видит в Кыргызстане надежного партнера и рассчитывает, что союзнические отношения между двумя странами сохранятся, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Петербурге на встрече со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым в воскресенье.
«Рассчитываем на сохранение преемственности внешнеполитического курса республики как надежного стратегического союзника России», – сказал Володин на встрече с Турсунбековым на полях Парламентской ассамблеи ОДКБ, пишет РИА «Новости».
По его словам, российско-кыргызские отношения развиваются весьма динамично по самым различным направлениям и контакты между двумя странами осуществляются на разных уровнях.
«Важное значение для развития двусторонних связей имел состоявшийся 28 февраля этого года официальный визит президента России Владимира Владимировича Путина в Кыргызскую республику», – сказал Володин.
Турсунбеков в свою очередь заявил, что надеется на активное продолжение взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по парламентской линии. «Россия для нас всегда остается очень важным партнером, близким другом и братским государством», – сказал он.
Делегация Жогорку Кенеша во главе с торага Чыныбаем Турсунбековым находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге в рамках юбилейных заседаний Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
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