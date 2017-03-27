Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест Пак Кын Хе

В Южной Корее прокуроры запросили ордер на арест бывшего президента Пак Кын Хе, смещенной с должности на фоне скандала из-за подозрений в коррупции и злоупотреблении властью. 27 марта прокуроры заявили, что Пак Кын Хе «злоупотребляла своей огромной властью и статусом президента», для получения взяток, и допустила утечку конфиденциальной информации о государственных делах. «Это серьезное дело», – говорится в заявлении прокуратуры.

Центральный районный суд Сеула не прокомментировал пока запрос прокуратуры. Ожидается, что суд вызовет бывшего президента на допрос, прежде чем принять решение о выдаче ордера на арест.

65-летняя Пак Кын Хе обвиняется в правонарушениях, включая взяточничество, утечку правительственной информации и злоупотребление властью. Она является первым демократически избранным лидером Южной Кореи, отстраненным от должности. Ее отстранение было подтверждено Верховным судом страны в начале марта.

Согласно Конституции, президентские выборы должны быть проведены в течение 60 дней.

Пак Кын Хе была подвергнута импичменту после того, как ее обвинили в давлении на топ-менеджеров компаний, включая Samsung, с тем, чтобы в обмен на правительственные уступки они пожертвовали десятки миллионов долларов фондам, которыми управляла подруга президента.

Обязанности президента в настоящее время исполняет премьер-министр страны Хван Гёан.