США осудили задержания демонстрантов в России

Соединенные Штаты осудили задержания сотен демонстрантов в России и заявили, что обеспокоены задержанием антикоррупционного блогера и оппозиционера Алексея Навального. «Мы призываем правительство России незамедлительно освободить всех мирных демонстрантов», – говорит официальный представитель государственного департамента США Марк Тонер в заявлении, распространенном в воскресенье, 26 марта. «Задержание мирных демонстрантов, наблюдателей-правозащитников и журналистов является оскорблением основных демократических ценностей», – заявил Тонер. Он добавил, что Вашингтон «встревожен» новостью о задержании Навального.

Навальный и сотни демонстрантов были задержаны в день, когда в ряде городов России прошли публичные демонстрации, ставшие крупнейшими за последние несколько лет в стране. Навального задержали со сторонниками при выходе из станции метро в центре Москвы 26 марта. Навальный, баллотировавшийся в 2013 году в мэры Москвы и ранее объявивший о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, призвал своих сторонников продолжать демонстрацию без него. «Ребята, со мной все хорошо. Идите по Тверской», – написал в Twitter’e Навальный из автозака, подразумевая одну из центральных улиц Москвы.

Позднее, находясь в полиции, Навальный написал в Twitter’e, что «гордится» теми, кто вышел на улицы, и заявил, что последовавшие задержания «понятны». «Воры так защищают себя. Но всех, кто против коррупции задержать нельзя. Нас миллионы», – написал он в Twitter’e.

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального написал в Twitter’e, что Навального продержат отделении полиции до заседания суда в понедельник, 27 марта.