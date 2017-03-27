Известная тележурналистка Лола Хатамова: «Я не состояла в любовных отношениях с Исламом Каримовым»

Лола Хатамова, работавшая в свое время пресс-секретарем ныне покойного президента Ислама Каримова и являющаяся первой женщиной-политическим обозревателем и журналисткой Узбекистана, спустя 20 лет раскрыла причины своего внезапного исчезновения из поля зрения общественности.

В своем эксклюзивном интервью «Озодлику» Лола Хатамова рассказала о том, что после конфликта с Исламом Каримовым она вначале ушла с работы, а затем покинула Узбекистан и переехала жить в США.

Лола Хатамова также рассказала о том, что до сих пор является гражданкой Узбекистана, часто посещает родину и ждет только хороших изменений от нового главы государства.

Вместе с тем, Лола Хатамова, являющаяся неповторимой звездой телевидения советского Узбекистана, полностью опровергла давние слухи о том, что она состояла в любовных отношениях с первым президентом Исламом Каримовым.

Молодая журналистка попала в поле зрения президента

«Озодлик»: Госпожа Хатамова, давайте начнем наш разговор с того, почему Вы сейчас в Америке?

Лола Хатамова: Для Вас не секрет, что 90-е годы прошлого века оказались весьма тяжелыми не только для граждан Узбекистана, но и всего СНГ. Было трудно не только найти работу, но и просто жить. После того, как меня лишили любимой профессии и не дали приблизиться к телевидению, я решила попробовать заняться другими делами. Тогда у меня возникло желание посетить Америку. В 2000-м году мне выдали четырехлетнюю американскую визу. Моя старшая дочь заканчивала в университете факультет романо-германской филологии, она тоже смогла получить американскую визу. Таким образом, нам обоим удалось уехать в США. В течение 3-4 лет я ездила в Америку, а потом дочка вышла замуж в этой стране. Потихоньку я начала привыкать к этой стране. Я до сих пор не получила американское гражданство​, все еще остаюсь гражданкой Узбекистана. Но часто перемещаюсь между двумя странами.​

«Озодлик»: Значит, Вы ездите в Узбекистан?

Лола Хатамова: Естественно, Узбекистан –​ это моя родина.

«Озодлик»: А когда Вы в последний раз ездили к себе на родину?

Лола Хатамова: В октябре прошлого года. Младший брат женил двух сыновей, а сестренка решила выдать замуж дочь. Они пригласили меня на все свадьбы. Тогда я приехала в Узбекистан, чтобы принять участие на свадьбах своих племянников.

«Озодлик»: Госпожа Хатамова, чуть ранее Вы говорили о трудных временах в 90-е годы, о том, что Вы остались без работы. Но нам всем очень трудно представить, что Лола Хатамова, являвшаяся в 80-е годы звездой узбекского телевидения, вдруг могла остаться без работы. Как такое могло произойти?

Лола Хатамова: Я и сама в течение последних 25 лет пытаются анализировать причины произошедшего. Я была достаточно успешной теле-радио-журналисткой. Помимо прочего, я окончила факультет востоковедения, владела несколькими языками, изучала хинди с 8 лет, училась в Индии. Все это помогло мне в моей карьере. Но произошло так, что летом 1990-го года в Ташкент приехал тогдашний премьер-министр Индии Нарасимха Рао и я взяла у него интервью. Но вначале индийская сторона не захотела давать интервью, этому противился даже помощник премьер-министра. Но я сказала им, что хочу взять интервью не на английском, а на хинди. Они удивились и спросили меня: «А Вы что, владеете хинди?» Потом индийская сторона согласилась дать мне интервью. Я взяла 15-минутное интервью у премьер-министра Индии, во время интервью присутствовали Ислам Каримов и Шукрулло Мирсаидов (бывший вице-президент Узбекистана – Ред.). Я взяла у него интервью, гости улетели в Индию и после этого Ислам Каримов пригласил меня к себе. Он спросил меня: «Вы так хорошо говорили на хинди, где Вы учили этот язык?» Потом я рассказала ему, что учила хинди в школе, университете, а затем в самой Индии. И тогда Каримов сказал мне: «Что Вы делаете на телевидении с такими знаниями?». Я удивилась. Спустя три месяца после этого разговора меня пригласили на должность заведующей сектором в пресс-службе при Совете министров Узбекистана. Я тогда сказала им, что я творческий человек и мне больше по душе готовить свои телепередачи. Но они заверили меня, что я смогу остаться работать на телевидении на полставки. В результате, я согласилась. Каждую неделю я готовила специальные передачи и ревью о правительственных постановлениях, о проводимой властями политике. В декабре 90-го года состоялось заседание Совмина, в результате произошли изменения, пресс-службу перевели в ведение администрации президента. С того момента моя должность начала называться «консультант пресс-секретаря президента». Я согласилась и вместе с тем продолжила свою работу на телевидении. Все шло хорошо до апреля 1991 года. Вдруг поползли слухи о том, что Лола Хатамова выходит замуж за президента Каримова.

Слухи о любовных связях с Каримовым

«Озодлик»: Извините, здесь я хотел бы зачитать небольшой отрывок из книги Джахангира Маматова (бывший депутат узбекского парламента, ныне политбеженец, проживающий в США – Ред.​). Вот что он пишет в своей книге: «Я услышал разговоры о том, что Каримов якобы женится на известной журналистке Лоле Хатамовой. Лола Хатамова – журналистка, владеющая несколькими языкам и отлично знающая свое дело. Я знал ее еще с тех времен, когда она работала на радио. В 1977-1980-х годах она работала в отделе иностранного вещания». Получается, что такие слухи действительно имели место быть?

Лола Хатамова: Знаете, я до сих пор удивляюсь тому, откуда могли появиться такие слухи. Ведь с моей стороны не было никаких поводов. Я никогда не стремилась даже понравиться этому человеку (имеет ввиду ныне покойного президента Ислама Каримова – Ред.​). Он был женатым, первым лицом государства. Но он всегда уделял мне особое внимание в ходе рабочего процесса. На собраниях часто обращался ко мне: «Лола Мухаммаджановна, правильно я говорю?» или же «Лолахон, а что думаете Вы по этому поводу?». В такие моменты я чувствовала себя очень неловко. Потому что я была молодым кадром, который только что начал работу, не сделала ничего такого, чтобы заслужить внимание со стороны первого лица государства. Кроме того, в те времена в узбекском обществе националистические настроения были очень сильны. Многие знали, что супруга Ислама Каримова была русской по национальности. Поэтому я думаю, что некоторые, как говорят русские, «выдавая желаемое за действительное», думали, что он оставит русскую жену и женится на узбечке. Я не знаю, откуда появились такие разговоры, но правда в том, что из-за этих слухов я лишилась своей работы.

«Озодлик»: Спасибо, что Вы сами внесли ясность относительно этих разговоров. Потому что в Узбекистане Ваше имя часто связывают с этими слухами.

Лола Хатамова: Мне нечего бояться. Боится тот, кто совершил какие-то погрешности. Я не совершала грехов. Не совершала ничего такого, чтобы давать поводы таким разговорам. Единственная моя вина заключалась в моей известности в то время. В нашем обществе женщинам очень трудно начинать какое-то новое дело. Когда я только начала карьеру политического обозревателя, мой коллега Турсун Каратаев заявил: «Зачем женщине нужно лезть в политику! Пусть ведет себе концерты». Наши мужчины считали, что политика – это исключительно мужское дело. Возможно, я нарушила эти стереотипы. Поэтому про меня начали распространять подобные слухи.

Как испортились отношения

«Озодлик»: Я думаю, что мы удовлетворили любопытство той части общества, которое верит в подобные слухи. Давайте перейдем к более серьезным разговорам. Вы работали с Каримовым, Мирсаидовым. Что Вы почувствовали, когда впервые услушали в конце августа 2016 года новость о кончине президента Ислама Каримова?

Лола Хатамова: О покойниках принято говорить хорошо, либо вообще не говорить. Этот человек действительно причинил мне очень много зла. Сделал без вины виноватой. Заставил платить за то, чего я не совершала. Но если честно, когда я услышала о его смерти, мне стало жалко. Когда я услышала о подробностях его смерти, мне стало его очень жалко. Мой отец умер в 80 лет, он ушел во сне, лежа в своей постели. У него был ангельский характер и получил легкую смерть. Моя мать умерла в 88 лет, также лежа в своей постели, в окружении детей. Я считаю, что Каримов умер некрасиво. Поэтому мне от всей души стало жалко этого человека.

«Озодлик»: Для многих людей Ислам Каримов был просто президентом, кортеж которого постоянно проезжал то туда, то сюда, и который в конечном итоге превратился в какой-то неодушевленный предмет, именем которого назвали аэропорт, которому поставили памятники. Вы же, в свою очередь, работали с человеком Исламом Каримовым. А каким он был?

Лола Хатамова: Что мне сказать. Если честно, на собраниях было очень трудно его слушать. Он плохо владел узбекским языком. Даже когда он говорил на русском языке, он часто отходил от главной темы.​ В результате эти собрания длились по несколько часов, людям становилось очень скучно. С одной стороны мне стало легче, когда я ушла с работы, потому что мне было очень трудно слушать его. Но я работала с ним не так много времени, чтобы у меня, как у работника, сложилось определенное мнение о нем. У меня была сильная обида на него. Потому что он, будучи главой целого государства, показал всю силу мне, молодой одинокой женщине с маленьким ребенком на руках. Узбеки так не поступают. Это было неправильно. Они поступили несправедливо. Я долго пыталась попасть к нему на прием, но он не принял меня. То что у меня была обида на него – это правда. Больше ничего не могу сказать об этом человеке.

«Озодлик»: Госпожа Хатамова, расскажите тогда подробности, как испортились отношения между Лолой Хатамовой и Исламом Каримовым...

Лола Хатамова: Знаете, я часто думаю, кому было нужно поссорить меня с Каримовым, убрать с поля. Однажды я услышала от Садыка Сафоева (ныне первый заместитель председателя Сената Узбекистана – Ред.), что он отучился на курсах английского языка в США. Он мне сказал: «Там можно хорошо выучить язык, я бы и Вам рекомендовал поехать туда». Меня это очень заинтересовало, я всегда была сторонницей того, чтобы научиться чему-то новому. На шестом этаже аппарата президента состоялась собрание с участием Ислама Каримова. Я пришла на это собрание со своим блокнотом. После окончания собрания я подошла к нему и сказала: «Я хотела посоветоваться с Вами по одному вопросу, можно мне зайти к Вам на прием?» Он ответил: «Да, конечно, заходите». Когда я пришла к нему в приемную, подошел Шукур Рахматович Мирсаидов и спросил меня: «А Вы что тут делаете?» Я ответила, что хочу спросить у Каримова разрешение, чтобы поехать на стажировку. Мирсаидов сказал мне: «Хорошо, но сначала к нему зайду я». Когда я стояла в приемной, из кабинета вышел помощник Каримова по фамилии Крайнов. Он был очень неприятным человеком. Он посмотрел на меня с высока и сказал: «Вы кто, что Вы тут делаете?». Я ответила ему, что работаю в аппарате президента и хотела зайти к нему за советом. Вдруг этот Крайнов заявил мне: «На Вашем месте я был бы немного скромнее»​. Я сильно удивилась его словам, подумав, в чем же проявилась моя нескромность. Он ушел в свой кабинет. У меня полностью испортилось настроение. Когда я зашла к президенту, он заметил, что я не в настроении. «Что с Вами случилось?», спросил меня Каримов. Я ответила: «Сейчас Ваш помощник сказал мне очень странные слова. Он сказал мне, что я веду себя нескромно». Каримов вызвал к себе своего помощника. Крайнов, кажется, не ожидал, что я расскажу обо всем Каримову, он был немного растерян. Каримов спросил его: «Что ты сказал Лоле Мухаммаджановне?» В свое оправдание он ответил президенту: «Я сказал, что Вы очень занятой человек, что неправильно каждый день приходить ей сюда и беспокоить Вас». Каримов сказал ему: «Она пришла не с улицы, она работает в моем аппарате. Я вызвал ее, я дал ей разрешение». Каримов говорил, но при этом все выглядело неискренне. Крайнов слушал его с некой ухмылкой. Потом Крайнов извинился перед ним и, посмотрев на меня, с некой насмешкой сказал: «Я и у Вас прошу прощения». Раньше этот Крайнов работал со многими руководителями Узбекистана – с Рашидовым, Нишановым, Усманхаджаевым, затем с Каримовым. Он показался мне старым лисом, который знает о многих секретах. При нем Каримов разговаривал со мной с некой опаской. И после этого я подумала, а не Крайнов ли распространил эти слухи обо мне и Каримове? Ведь такие люди очень хорошо знали, как можно убрать ненужных им лиц. Потому что слухи обо мне и Каримове распространились по всей республике. Во всех областях говорили об этом. Эта была клевета, распространенная преднамеренно.

«Озодлик»: Ваши отношения с Каримовым испортились именно после этой встречи?

Лола Хатамова: После этой встречи я никогда и нигде больше не общалась с Каримовым. Он согласился, чтобы я поехала на стажировку в Америку, но после никто мне ничего так и не предложил. Не прошел и месяц, как меня вызвал к себе Мирсаидов и сказал: «Эти разговоры очень плохо отражаются на репутации президента, Вы должны уйти по собственному желанию». А я ответила ему: «Почему я должна расплачиваться за то, чего не совершала? Собака лает – караван идет. Сегодня про нас посплетничают, завтра все это прекратится. Неужели Вы можете решить таким образом судьбу одинокой женщины?» Мирсаидов заявил мне тогда: «Если не уйдете по-хорошему, мы вас уволим по сокращению штатов, по статье».

«Озодлик»: Это Вам сказал Мирсаидов?

Лола Хатамова: Да, потому что Каримов не осмелился сказать мне в лицо обо все этом. Я сказала Мирсаидову: «Можно мне встретиться с ним лично? Может ли сам Каримов посмотреть мне в глаза и сказать причину моего увольнения? Ведь только вчера глава президентского аппарата Зелимхан Хайдаров заявлял, что я отличный кадр». Но Мирсаидов вздохнул и сказал: «Вы ни в чем не виноваты, но лучше Вам не заходить к нему. Вам даже не хотели давать другую работу, но я попросил, чтобы Вас взяли в Комитет внешнеэкономических связей заведующей отделом некоммерческого отдела». Я очень сильно рассредилась, потому что это была не работа. Я ответила Мирсаидову, что я, будучи женщиной, вытерпела клевету, а они, будучи мужчинами, просто струсили. Тогда я попросила вернуть меня на телевидение, но Мирсаидов заявил мне: «Нет, Вы больше не будете выступать по телевидению. Этого потребовал сам президент!» С того момента моя жизнь сильно изменилась. Тогда в обществе не было гласности, люди верили слухам. Оказывается, некоторые люди даже хвастались, что участвовали на нашей с Каримовым свадьбе. Поэтому я сейчас даю Вам интервью, чтобы люди узнали всю правду. Пусть прошло 25 лет, но между мной и Каримовым никогда и ничего не было. Этого даже быть не могло. Потому что я никогда не была высокого мнения о нем, как о руководителе, и как о мужчине. Возможно, это было сделано из-за мести.

«Озодлик»: Вы ведь некоторое время работали пресс-секретарем Шукруллы Мирсаидова?

Лола Хатамова: Да, меня вначале взяли на работу в Кабинет министров, спустя полгода перевели в президентский аппарат. Возможно, я стала жертвой оппозиции между этими людьми. Не знаю.

«Озодлик»: Отношения между Исламом Каримовым и Шукруллой Мирсаидовым испортились еще тогда, в начале 90-х годов. Мирсаидов засиделся дома, спустя некоторое время он умер. Вам известны подробности того, почему испортились отношения между ними?

Лола Хатамова: Я точно не знаю. Мне лишь известно, что они были очень близки. Когда Ислам Каримов был первым секретарем Кашкадарьинского обкома, Мирсаидов был мэром города. Каримову дали дом в центре Карши и он должен был сдать свою 4-комнатную квартиру в Ташкенте, но Мирсаидов сохранил ему эту квартиру, хотя тогда это было невозможным. Я была очень близка с супругой Шукруллы Мирсаидова Дильбар Юнусовной, в свое время мы ездили в Индию в составе одной делегации. Их семьи дружили, но в правительстве они не смогли работать вместе. Мне неизвестны точные причины.

«Озодлик»: Госпожа Хатамова, Вы являетесь политическим обозревателем. Наверное, имеет свое оценку прошедшему 25-летнему периоду в Узбекистане? Чего добилась республика при Каримове и что страна потеряла при нем?

Лола Хатамова: Наверное, на протяжении прошедших 25 лет основным достижением были мир и спокойствие в стране. Но этого они достигли благодаря большим жертвам. Потому что мы не можем забыть Андижан, многих представителей оппозиции удерживали в заключении. Во многом страна отстала, особенно в экономике. Сравнить Узбекистан хотя бы с соседним Казахстаном. Ведь Казахстан смог продвинуться далеко вперед. Если в списке развитых стран Казахстан занимает 48-е место, то Узбекистан – 148-е! Посмотрите какая между ними большая разница. Каримова называют экономистом, однако он оказался плохим экономистом, раз довел страну до такого положения. Помимо всего, у него был очень тяжелый характер, он был очень капризным. Он не смог наладить отношения даже с соседями. Я всегда старалась объективно оценить его возможности, даже когда он был живой и я работала вместе с ним. Я никогда не подхалимничала перед ним.

«Озодлик»: Вы вспомнили про Андижанские события. Как Вы думаете, насколько правильно использовалось оружие во время тех событий?

Лола Хатамова: Это было абсолютно неправильно. Тогда я дала интервью «Голосу Америки» и выразила свое соболезнования жителям Андижана. Они не должны были допустить смерти стольких людей, использовать против них оружие, власти должны были поступить иначе.

В ожидании хороших изменений

«Озодлик»: В Узбекистане сменилась власть. Как Вы оцениваете новое руководство республики?

Лола Хатамова: Я виже только положительные изменения. С первых дней новый президент приблизился к народу, начал улучшать отношения с соседями. Очень радует то, что с много чего был снят запрет. Я жду от нового президента Шавката Миромоновича только хороших изменений. Он сказал абсолютно правильно, народ должен быть доволен своими руководителями.

«Озодлик»: Госпожа Хатамова, я в качестве зрителя очень хорошо знаю о том, что Вы владеете несколькими языками, являетесь политическим обозревателем и специалистом по Индии. Но когда я готовился к этому интервью, попытался найти в Интернете дополнительную информацию о Вашей личности, но не смог. Даже Google не выдал мне никакой информации о Вас. Не могли бы Вы в конце нашей беседы рассказать немного о себе?

Лола Хатамова: Сама я родом из Ташкента, родилась в махалле «Лабзак», в семье интеллигентов. Мои родители преподавали в Ташкентском Государственном педагогическом институте имени Низами.​ Отец – Мухаммаджон Хатамов был преподавателем психологии, мать –​ Фарида Абдуллаевна Рустамова преподавала по истории педагогики. В семье нас было шестеро детей. Кроме высшего образования, наши родители дали нам также музыкальное образование. Я сама училась в музыкальной школе, в отделении народных инструментов по специальности рубаб. Однажды я выступила по телевидению и сыграла на рубабе. Мое выступления увидел Мухаммаджон Мирзаев (известный узбекский музыкант и педагог – Ред.) и сказал, что у меня есть слух, и что я должна поступить в консерваторию. Нас в семье было пять девочек и один мальчик. Но наши родители были очень современными и никогда не делили нас по признаку пола. Они никогда не говорили дочерям: «Выходите быстрее замуж и сидите дома». Говорили, что всем нам необходимо образование. Мне было 18 лет, когда папа научил меня вождению. В те времена было очень мало женщин, которые водили автомобиль. Я занималась плаванием, баскетболом, конным спортом.

Мне повезло по жизни. Родители дали мне стержень жизни. Некоторые женщины после развода теряются, со мной произошло все наоборот. Я взяла себя в руки и нашла свой путь. Я продолжила укреплять свои знания, без всяких связей и знакомств смогла работать в аппарате президента. Но, оказывается, никто ничего не сможет сделать, когда человек оказывается жертвой клеветы. Никто не захотел вмешиваться, когда меня оклеветали. Я обращалась во многие инстанции, даже в правозащитные, написала Сайёре Рашидовой (омбудсман Узбекистана – Ред.), но она не ответила на мое письмо. В конце концов, я смирилась с судьбой и чтобы улучшить жизнь, уехала вместе с двумя дочерьми в Америку.

«Озодлик»: Сегодня, 25 марта 2017 года, Вы, Лола Хатамова, считаете себя счастливой?

Лола Хатамова: Я очень счастливый человек. В английском языке есть такое выражение, как positive thinking (позитивное мышление). Я всегда стараюсь не оглядываться назад. Мне сейчас больше 60 лет, но на моей голове нет ни одного седого волоса. Моя душа молода, я довольна своей жизнью, у меня хорошее здоровье, люблю путешествовать, плаваю в океане, посещаю спортзал. Всегда пытаюсь провести каждый свой день со смыслом. Дети устроены очень хорошо. Я очень довольна своей жизнью. Но есть одно неисполненное желание, я не смогла посвятить весь свой талант, знания и опыт своему народу. Это случилось не по моей вине. Но если сейчас меня пригласят в развивающийся Узбекистан и попросят внести свой вклад, я готова оставить свою комфортную жизнь в США и поехать в Узбекистан.

«Озодлик»: Госпожа Хатамова, спасибо Вам за интервью.

Беседовал журналист Радио Озодлик в Праге Уктамбек Каримов