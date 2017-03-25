США не будут участвовать в конференции по Афганистану в Москве

Соединенные Штаты отказались участвовать в многосторонней конференции по Афганистану, которая открывается в Москве 14 апреля.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного сотрудника Госдепартамента, решение было принято из-за того, что Москва заранее не проконсультировалась с Вашингтоном и о целях конференции до сих пор неизвестно.

Тем не менее, в Москву приглашены представители Афганистана, Пакистана, Ирана, Индии и нескольких республик Центральной Азии.

Ранее в пятницу Россия отвергла обвинения США в том, что она снабжает оружием талибов на юге Афганистана. 23 марта такое предположение высказал командующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапарротти.

В тот же день стало известно, что талибы взяли под контроль стратегический пункт в афганской провинции Гильменд, который правительственные войска не сдавали им два месяца и почти полностью разрушили при поддержке американских сил.