Бельгия: полиция задержала пытавшегося въехать в толпу водителя

В Бельгии в городе Антверпен полиция задержала человека, который попытался наехать на людей на одной из улиц. Об этом сообщает издание Libre Belgique.

По словам представителя полиции, пешеходам удалось спастись. Водитель автомобиля был задержан военными. Подробности о нем не сообщаются. Известно, что автомобиль, на котором он пытался наехать на пешеходов, был зарегистрирован во Франции. В нем было найдено оружие.

Днем ранее в Лондоне на Вестминстерском мосту у здания парламента Великобритании автомобиль сбил нескольких пешеходов. Затем водитель напал с ножом на полицейского, дежурившего перед парламентом. По данным полиции, погибли 3 человека, включая полицейского, около 40 ранены. Полиция сообщила, что обе атаки совершил один и тот же человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».