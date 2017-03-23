Пункты пропуска на границе Узбекистана и Казахстана будут открыты круглосуточно

На границе Казахстана и Узбекистана появится два новых пункта пропуска, а три существующих перейдут на круглосуточный режим, передает информагентство «Казинформ».

«Мы принимаем все меры для взаимодействия наших стран. На границе с Узбекистаном планируется открытие двух дополнительных пунктов пропуска, а также перевод на круглосуточный режим работы трех действующих автомобильных пунктов пропуска», – сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе казахстанско-узбекского форума в Астане.

Также он проинформировал о запуске двух рейсов из столицы Казахстана в Ташкент.

«Буквально позавчера был запущен пассажирский скоростной поезд Алматы-Ташкент, Ташкент-Алматы, и уже на него нет билетов. Из Астаны дополнительно два рейса в неделю будут летать в Ташкент. То есть если мы из Алматы имеем 12 рейсов, то из Астаны будет 6 – практически ежедневно», – добавил он.