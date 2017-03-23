Полиция Лондона: нападение в среду связано с исламистским терроризмом

Полиция Лондона связала нападение у британского парламента с исламистским терроризмом, заявил глава контртеррористического подразделения «Скотланд-Ярда» Марк Роули. Жертвами теракта в среду стали 4 человека, более 40 – ранены. Нападавший убит.

По словам представителя «Скотланд-Ярда», полиция установила личность нападавшего, но его имя пока не называется. Ранее о связях злоумышленника с исламистами сообщала газета The Independent, но позднее эта информация была удалена с их сайта.

В ночь со среды на четверг британская полиция провела ночной рейд в одной из квартир в Бирмингеме. Операция длилась несколько часов, есть задержанные. Правоохранительные органы отказались связать обыски с терактом в центре Лондона, однако ранее СМИ сообщали, что автомобиль, на котором неизвестный сбил прохожих на мосту, был арендован в Бирмингеме.

22 марта на Вестиминстерском мосту у здания парламента Великобритании автомобиль сбил нескольких пешеходов. Затем водитель напал с ножом на полицейского, дежурившего перед парламентом. По данным полиции, погибли 4 человека, включая полицейского, около 40-ти ранены. Полиция сообщила, что обе атаки совершил один и тот же человек.

Работа палаты общин была приостановлена, но в четверг британский парламент вернулся к штатной работе.

Правоохранительные органы с самого начала не исключили версию теракта: нападение произошло в годовщину терактов в Брюсселе: год назад произошли взрывы в аэропорту и метро столицы Бельгии, тогда погибли 35 человек. Нападение 22 марта – крупнейший теракт в Лондоне с июля 2005 года, когда были подорваны три поезда лондонского метро и один автобус. Жертвами атаки стали 52 человека.