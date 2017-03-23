Посольство Узбекистана во Франции опровергло информацию о том, что Ташкент отозвал своего посла из-за сомнительных финансовых операций
Посольство Узбекистана во Франции подтвердило информацию о том, что Равшан Усманов покинул должность посла. Ранее интернет-издание Uzmetronom.com со ссылкой на свои источники распространило информацию о том, что Узбекистан отозвал своего посла во Франции Равшана Усманова. Однако сотрудник узбекского диппредставительства в Париже сообщил «Озодлику», что Усманов вернулся в Ташкенте в связи с окончанием своей миссии.
– Узбекистан не отозвал посла. Он вернулся в страну в связи с окончанием своей миссии, – сообщил «Озодлику» пожелавший остаться неизвестным сотрудник узбекского посольства во Франции.
Напомним, что ранее приближенное к властям узбекистанское интернет-издание Uzmetronom.com сообщило со ссылкой на свои источники о том, что правительство Узбекистана отозвало в Ташкент своего посла во Франции Равшана Усманова и освободило его с занимаемой должности.
Как приводит Uzmetronom.com, Узбекистан отозвал Равшана Усманова из-за финансовых операций сомнительного характера, которые посол якобы осуществлял через один из банков Латвии.
Однако интернет-издание не уточняет, какие именно финансовые операции сомнительного характера осуществлял посол Узбекистана во Франции.
В посольстве Узбекистана во Франции репортеру «Озодлика» заявили, что не могут прокомментировать этот вопрос.
– Посол вернулся в Узбекистан в связи с окончанием миссии. Ничего более мы вам сказать не можем, – заявил нашему радио сотрудник узбекского диппредставительства в Париже.
39-летний Равшан Усманов возглавлял посольство Узбекистана во Франции с 2012 года.
Вместе с тем, он совмещал должность посла Узбекистана в Италии и Португалии.
До назначения на должность посла, Равшан Усманов работал начальником Управления МИД Узбекистана по сотрудничеству со странами Европы и НАТО.
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