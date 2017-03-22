Шавкат Мирзияев прибыл в Казахстан с госвизитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению главы Казахстана Нурсултана Назарбаева 22 марта прибыл с государственным визитом в Астану, сообщает агентство УзА.

Основные мероприятия визита намечены на 23 марта. В ходе встреч и переговоров на высшем уровне будут обсуждены состояние и перспективы развития отношений между Узбекистаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита Шавката Мирзияева в Астане пройдут Национальная промышленная выставка Узбекистана, бизнес-форум с участием представителей деловых кругов двух стран.

По итогам визита планируется подписание солидного пакета двусторонних межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, а также крупных коммерческих контрактов.