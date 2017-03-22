Узбекских фермеров обязали сдать по 40 килограммов металлолома за каждый гектар земли

По всему Узбекистану фермеров обязали сдать металлолом за первый квартал 2017 года. Отныне каждый узбекский фермер обязан сдать по 40 килограммов металлолома за каждый гектар своей земли, либо заплатить по 35 долларов США за каждый килограмм несданного металла.

По словам фермера из Хорезма, местная администрация обязала его сдать 1 тонну металлолома за 25 гектаров земли, на которой он работает:

По словам другого фермера, проживающего в Янгиюльском районе Ташкентской области, местная администрация обязали его сдать 400 килограммов металлолома:

– Каждый квартал я обязан сдать по 100 килограммов металлолома. В этом году меня обязали сдать в общей сложности 400 килограммов металлолома. Если фермер не может найти металлолом, то он может погасить долг деньгами. Он обязан дать сотрудникам администрации, ответственным за сбор металлолома, по 250 сумов за каждый несданный металлолом. После они запишут в своей книге о том, что фермер сдал необходимое количество металлолома. Не знаю, возможно, они сами покупают металлолом на собранные у фермеров деньги, – говорит нашему радио фермер из Ташобласти.

По его словам, обычно местные власти угрожают фермеру изъятием земли в случае, если он не смог сдать определенное количество металлолома.

– Обычно хокимы вызывают к себе таких фермеров и начинают угрожать изъятием земли. Часто они говорят им: «Все равно найду какую-нибудь твою вину и отберу землю». Если фермер не сдает металлолом, то его со скандалом вызывают в местную администрацию. Начинают пугать его различными способами. Поэтому большинтво моих коллег либо сдают металлолом, либо решают вопрос деньгами, чтобы у них не возникли проблемы с местными властями, – говорит фермер из Янгиюльского района.

Фермеры из Каракалпакстана, Джизакской и Сурхандарьинской областей, с которыми удалось пообщаться репортеру «Озодлика», также подтвердили информацию о том, что местные власти принуждают их сдавать металлолом.

Нашему репортеру не удалось получить официальных комментариев в областных администрациях Узбекистана в связи с тем, что во многих регионах шла подготовка к празднованию «Навруза».

Между тем, в редакцию «Озодлика» поступают сообщения о том, что в республике к сдаче металлолома принуждают не только фермеров, но и работников и сотрудников многих госучреждений.

Один из фолловеров нашего радио в Facebook'е @Ikbol_Kuldashev написал в соцсети о том, что принуждение бюджетников к сдаче металлолома стало обычным явлением в Узбекистане:

«Не секрет, что нас каждый год принуждают к сдаче металлолома. Народ, да и работники госучреждений уже давно привыкли к этому. Мне кажется, что принудительный сбор металлолома не сможет отменить даже сам Мирзияев. Сбор хлопка и металлолома – стали обычной эксплуатацией для узбекского народа».

В Узбекистане ответственность за исполнением постановления Кабинета министров о сборе металлолома возлагается, в основном, на учащихся и учителей школ и колледжей, а также на работников медицинских учреждений.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что в республике родителей воспитанников детских садов также обязали сдавать определенное количество металлолома.