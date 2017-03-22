МИД Узбекистана: Переговоры с Кыргызстаном по границе прошли успешно

В городе Оше успешно завершились 10-дневные переговоры рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации госграницы. Об этом сообщается на сайте МИД РУз.

В рамках переговоров проведены совместные полевые обследования и геодезические измерительные работы на наиболее сложных участках линии границы в пределах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей Узбекистана по смежеству с Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областями Кыргызстана.

По итогам переговоров подписан соответствующий протокол.

Общая протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 км, из которых 320 км еще не уточнены. Из-за неописанных участков в приграничных районах происходили различные конфликты.